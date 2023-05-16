Минэнерго Украины сообщило о критически низком запасе топлива в стране Замминистра энергетики Украины Колесник: запасов топлива в стране хватит не более чем на 30 дней

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У Украины осталось критически мало собственных запасов топлива, заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесников. Он добавил, что их может хватить только на 30 дней.

Сегодня в случае прекращения поставок нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять на протяжении не более чем 10–30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало, — написал Колесников в соцсетях.

Он добавил, что для создания энергетической независимости страны необходимо сформировать минимальные запасы в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления в случае возникновения непредсказуемых ситуаций.

1 мая 2023 года председатель Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по складам с боеприпасами и топливно-смазочными материалами в Павлограде. По его словам, украинские вооруженные силы планировали применить их во время контрнаступления.

Предполагается, что массированным ударом по военным складам, российская армия, вероятно, могла нарушить планы украинской армии, снабжение которой организовывалось в том числе через предположительно разрушенный железнодорожный узел в Павлограде.