МИД РФ: немецкий бизнес потерял миллиарды евро после ухода из России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Немецкие компании потеряли десятки миллиардов евро из-за ухода с российского рынка и санкций против РФ, вызванных началом спецоперации на Украине, заявил директор Третьего европейского департамента Олег Тяпкин в интервью «Интерфаксу». По словам дипломата, концерны и предприятия ФРГ долгое время получали существенную выгоду от партнерства с Россией. Однако решения, принятые правительством Германии совместно с лидерами стран Запада, принесли большие потери немецкому бизнесу.

Речь идет о десятках миллиардов евро, — заявил дипломат.

По мнению Тяпкина, большинство ушедших с российского рынка немецких компаний заявили о готовности возобновить сотрудничество с РФ после того, как ситуация на Украине нормализуется и с них спадет политический пресс. Он заверил, что Россия, в свою очередь, не станет «закрывать двери» перед компаниями из ФРГ.

Ранее заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании, многие из которых громко объявили об уходе из России, с самого начала думали только о возвращении. По его словам, российский рынок никто терять не хочет, поэтому компании благоразумно сохраняют свои трудовые коллективы и выплачивают зарплаты.