Медведев заявил о желании западных компаний вернуться на российский рынок

Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе из России, с самого начала думали только о возврате, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram. По его словам, российский рынок никто терять не хочет, поэтому компании благоразумно сохраняют свои трудовые коллективы и выплачивают зарплаты.

По мнению политика, на западный бизнес огромное давление оказывают их правительства, сами же компании при этом тихо сообщают, что очень хотят вернуться, но бояться.

Давление их правительств на собственный бизнес чудовищно. Такое ощущение, что это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента). Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа «мы очень хотим вернуться, но боимся». Наш рынок терять никто не хочет, — написал Медведев.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики, и когда на одной чаше весов оказываются слова, а на другой — реальные деньги, то перевешивает второе. Однако запас терпения у России ограничен и те, кто пытается сегодня пытается ограничить развитие нашей страны в будущем «с болью пожалеют о том, что сделали», отметил Медведев.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что западные страны продолжат вводить санкции против России, однако наша страна уже привыкла к ограничениям. По словам главы российского дипведомства, в данный момент Запад угрожает России пятой санкционной волной. Он указал, что число индивидуальных мер, направленных в адрес российской стороны, превысило пять тысяч. Глава МИД выразил уверенность в том, что западные ограничения только усилят нашу страну.