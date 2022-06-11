Ирэна Колесова

МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан МИД ДНР: Британия и Марокко могут, но не хотят отправлять адвокатов наемникам

11 июня 2022 в 15:51

Фото: dan-news.info

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников