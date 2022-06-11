У Великобритании и Марокко есть возможность направить адвокатов для осужденных в ДНР граждан, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Она подчеркнула в эфире программы «Соловьев Live», что оба эти государства до сих пор не озаботились судьбой соотечественников.
Официально к нам никто из этих государств не обращался, то есть судьба своих граждан их абсолютно не волнует. Есть разные форматы. Возможно, они могли бы направить адвоката для гражданина своей страны. Но не было сделано абсолютно ничего, — сказала глава МИД ДНР.
Как подчеркнула Никонорова, в Донецкой Народной Республике предоставили осужденным наемникам адвокатов. По ее словам, теперь представителей ДНР пытаются убедить в том, что все трое были гражданами Украины. Однако во время суда никто из них не сказал о своем украинском гражданстве, поэтому осужденные подходят под все признаки наемников.
На этом фоне Никонорова отвергла заявления глав внешнеполитических ведомств о том, что осужденных можно назвать военнопленными.
Суд в ДНР прошел 9 июня. К расстрелу приговорили троих захваченных в Мариуполе иностранцев. Среди них двое подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также один гражданин Марокко Саадун Брагим. В ходе следствия все трое признали себя виновными в том, что участвовали в вооруженной агрессии ради захвата власти в ДНР. По законам республики все трое имеют право оспорить свой приговор на протяжении одного месяца.