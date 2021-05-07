Меркель призвала хранить память миллионов погибших при нацистах

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 8 мая 1945 года Днём освобождения и призвала хранить память миллионов погибших при национал-социалистах, сообщил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Меркель отметила, что этот день означал конец нацистской диктатуры и цивилизационного разрыва — Холокоста.
Нашей постоянной ответственностью остаётся сохранение памяти о миллионах людей, которые потеряли свои жизни в годы тирании национал-социалистов, — подчеркнула она.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас в День окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемый 8 мая, выразил благодарность миллионам людей, пожертвовавшим свои жизни ради освобождения мира от фашизма. При этом он отметил, что к его сожалению, идеи фашизма в мире до сих пор полностью не искоренены.
В ФРГ 8 мая празднуют как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.