Меркель призвала хранить память миллионов погибших при нацистах

https://static.news.ru/photo/a2407d04-afd6-11eb-a49f-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Tobias Schwarz/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 8 мая 1945 года Днём освобождения и призвала хранить память миллионов погибших при национал-социалистах, сообщил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель отметила, что этот день означал конец нацистской диктатуры и цивилизационного разрыва — Холокоста.

Нашей постоянной ответственностью остаётся сохранение памяти о миллионах людей, которые потеряли свои жизни в годы тирании национал-социалистов, — подчеркнула она.

Kanzlerin #Merkel zum #8Mai1945 : Es bleibt unsere immerwÃ¤hrende Verantwortung, die Erinnerung an die Millionen von Menschen wachzuhalten, die in den Jahren nationalsozialistischer Gewaltherrschaft ihr Leben verloren. #TagderBefreiung pic.twitter.com/xtJkTizPw1 — Steffen Seibert (@RegSprecher) May 8, 2021

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас в День окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемый 8 мая, выразил благодарность миллионам людей, пожертвовавшим свои жизни ради освобождения мира от фашизма. При этом он отметил, что к его сожалению, идеи фашизма в мире до сих пор полностью не искоренены.

В ФРГ 8 мая празднуют как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.