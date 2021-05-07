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Глава МИД Германии: идея фашизма в мире до сих пор не искоренена

10:24, 08 мая 2021
Хайко Маас Хайко Маас Фото: maas.heiko/instagram.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в День окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемый 8 мая, выразил благодарность миллионам людей, пожертвовавшим свои жизни ради освобождения мира от фашизма. Глава внешнеполитического ведомства написал об этом в Twitter.

Маас добавил, что к его сожалению, идеи фашизма в мире до сих пор полностью не искоренены.

К сожалению, идея фашизма и сегодня полностью не искоренена. Мы должны каждый день вместе защищать демократию и свободу, — подчеркнул немецкий министр.

В ФРГ 8 мая празднуют как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ФРГ не вправе обвинять другие страны в нарушении прав человека, потому что в немецкой истории был фашизм.

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