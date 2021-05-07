Глава МИД Германии: идея фашизма в мире до сих пор не искоренена

https://static.news.ru/photo/16cde204-afcf-11eb-90a5-96000091f725_660.jpg Хайко Маас Фото: maas.heiko/instagram.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в День окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемый 8 мая, выразил благодарность миллионам людей, пожертвовавшим свои жизни ради освобождения мира от фашизма. Глава внешнеполитического ведомства написал об этом в Twitter.

Маас добавил, что к его сожалению, идеи фашизма в мире до сих пор полностью не искоренены.

К сожалению, идея фашизма и сегодня полностью не искоренена. Мы должны каждый день вместе защищать демократию и свободу, — подчеркнул немецкий министр.

Am #TagderBefreiung sind wir allen dankbar, die ihr Leben riskiert und millionenfach geopfert haben, um die Welt vom Faschismus zu befreien.



Die Idee des Faschismus ist leider auch heute nicht ganz ausgemerzt. Wir mÃ¼ssen jeden Tag gemeinsam fÃ¼r Demokratie und Freiheit einstehen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) May 8, 2021

В ФРГ 8 мая празднуют как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ФРГ не вправе обвинять другие страны в нарушении прав человека, потому что в немецкой истории был фашизм.