«Не наследникам фашизма судить»: Лукашенко ответил на обвинения Германии

https://static.news.ru/photo/6a9f73da-af24-11eb-8be5-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/РИА Новости

Страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, могли бы обвинить президента Белоруссии Александра Лукашенко в преступлениях против человечества, но Германия не может, потому что в её истории был фашизм. Об этом заявил белорусский глава в ответ на жалобу немецких адвокатов, передаёт БелТА.

Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить... Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну? — сказал политик.

Он сказал, что не упрекает немцев и не говорит, что сейчас кто-то в ФРГ придерживается нацистской идеологии.

Но они наследники поколений, которые развязали ту войну, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в войне погиб каждый третий белорус, ещё много людей умерли в первые годы после Второй мировой войны. Он уверен, что сейчас ведётся работа по раскрытию пласта военных преступлений на территории Белоруссии. Так, жители белорусских деревень прятали детей и евреев от фашистов, за что те уничтожали целые населённые пункты.

Не сдавали наши люди их. Нашли — всю деревню, живьём — траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро ещё приходили и земля дышала. Живьём людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде, — добавил политик.

Он считает, что в таком случае к суду следовало бы привлечь и представителей властей других стран, в том числе Франции (за акции «жёлтых жилетов»), Соединённых Штатов (за события вокруг Капитолия).

Что они, обнимали, целовали этих людей — бунтовщиков? Нет. Вот давайте по очереди. И пусть этот демократический суд всех осудит. Так у себя они бревно в глазу не видят, а у нас что-то нашли. Этого не будет. Это глупая, сиюминутная политика. Ну где-нибудь, но только не немцам нас судить. Они ещё не отмазались перед белорусами, нами, наследниками этой Победы, за то, что они натворили в середине прошлого века, — заключил Лукашенко.

Лукашенко обвинили в причастности к «преступлениям против человечности». Заявление от лица четырёх белорусов поступило в Генпрокуратуру в городе Карлсруэ (ФРГ). Заявление подали четыре адвоката из Берлина, один из них — Бенедикт Люкс — является депутатом от партии «Зелёных». Юристы утверждают, что в их распоряжении находятся документы, подтверждающие применение пыток властями Белоруссии, речь идёт о более чем 100 подобных случаях.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Тогда с официальным результатом в 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко. Посчитавшие итоги голосования сфальсифицированными граждане участвовали в уличных шествиях. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.

Результаты выборов не признали не только оппозиционеры, но и большинство стран мира. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики.