Немецкого генпрокурора попросили возбудить дело против Лукашенко

Президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в причастности к «преступлениям против человечности». Соответствующее заявление от лица четырёх белорусов поступило в генпрокуратуру в городе Карлсруэ (ФРГ), сообщает издание Tagesspiegel.
Заявление
Мы ожидаем, что прокуратура будет преследовать совершённые в Белоруссии нарушения международного права в соответствии со своими полномочиями согласно принципам универсальной юрисдикции, — заявил адвокат Онур Озата.
На время расследования этого дела правоохранителями ФРГ представителям органов власти Белоруссии могут ограничить свободу передвижения. При этом в отношении некоторых белорусских политиков такие ограничения уже были введены рядом стран.
В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Тогда с официальным результатом в 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко. Посчитавшие итоги голосования сфальсифицированными граждане участвовали в уличных шествиях. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.
Ранее Лукашенко лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств. Как следует из его указа, такое взыскание наложено за дискредитирующие поступки во время обострения общественно-политической обстановки в стране.