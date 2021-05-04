Немецкого генпрокурора попросили возбудить дело против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/80aa0ae8-ad92-11eb-ba8f-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/lukashenkogov

Президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в причастности к «преступлениям против человечности». Соответствующее заявление от лица четырёх белорусов поступило в генпрокуратуру в городе Карлсруэ (ФРГ), сообщает издание Tagesspiegel.

Заявление подали четыре адвоката из Берлина, один из них — Бенедикт Люкс — является депутатом от партии «Зелёных». Юристы утверждают, что в их распоряжении находятся документы, подтверждающие применение пыток властями Белоруссии, речь идёт о более чем 100 подобных случаях. По словам адвокатов, их доверители сейчас живут в Германии, так как им пришлось вынуждено покинуть Белоруссию из соображений безопасности. Юристы говорят, что пытки и жестокое обращение в отношении их клиентов продолжались несколько дней.

Мы ожидаем, что прокуратура будет преследовать совершённые в Белоруссии нарушения международного права в соответствии со своими полномочиями согласно принципам универсальной юрисдикции, — заявил адвокат Онур Озата.

На время расследования этого дела правоохранителями ФРГ представителям органов власти Белоруссии могут ограничить свободу передвижения. При этом в отношении некоторых белорусских политиков такие ограничения уже были введены рядом стран.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Тогда с официальным результатом в 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко. Посчитавшие итоги голосования сфальсифицированными граждане участвовали в уличных шествиях. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.

Ранее Лукашенко лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств. Как следует из его указа, такое взыскание наложено за дискредитирующие поступки во время обострения общественно-политической обстановки в стране.