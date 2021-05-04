Лукашенко лишил званий более 80 поддержавших протесты бывших силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств. Как следует из его указа, такое взыскание наложено за дискредитирующие поступки во время обострения общественно-политической обстановки в стране, сообщила пресс-служба главы республики.
В частности,
Вопрос о наказании бывших силовиков перед Лукашенко инициировали руководители силовых ведомств «с учётом характера и степени тяжести совершённых действий».
В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Тогда с официальным результатом в 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко. Посчитавшие итоги голосования сфальсифицированными граждане участвовали в уличных шествиях. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.
Тем временем белорусские и российские спецслужбы заявили о раскрытой попытке покушения на Лукашенко. Подозреваемые были задержаны, а в причастности к свержению власти президент республики обвинил западных провокаторов.