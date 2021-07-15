Меркель и Байден примут «Вашингтонскую декларацию»

Американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель намерены принять по итогам переговоров «Вашингтонскую декларцию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

Мы ожидаем, что лидеры обнародуют «Вашингтонскую декларацию», в которой будет отражено их общее видение сотрудничества по противодействию политическим вызовам. Этот документ, скорее всего, изложит широкие принципы и ценности, формирующие наши отношения, — заявила представитель администрации.

В документе будут указаны общие принципы отношений между государствами, приверженность поддержанию правил международного порядка, открытого мира без сфер влияния, а также усилий по выстраиванию справедливой и сильной рыночной экономики.

Высокопоставленный американский чиновник подчеркнула, что стороны планируют выработать инициативы по укреплению двусторонних отношений. Планируется создать форум, на котором немцы и американцы займутся анализом глобальных проблем и их решением. Рассматривается возможность создания партнёрства в области энергетики и климата.

Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов заявил NEWS.ru, что основной темой переговоров Байдена и Меркель являются вопросы перспектив для преемника немецкого политика. Эксперт также не исключил, что стороны могут затронуть тему «Северного потока — 2», а также вопросы того, как антироссийские санкции воспринимают немцы и европейские партнёры США.