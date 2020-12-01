Меркель допустила приход новой волны коронавируса в Германию

https://static.news.ru/photo/70aa9d06-33c6-11eb-b167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Гражданам Германии следует соблюдать карантинные меры и все предписания властей, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В противном случае нельзя исключать, что число заразившихся коронавирусом будет увеличиваться быстрыми темпами.

В течение зимы нам надо оставаться очень и очень внимательными. В противном случае нас опять накроет следующая волна [пандемии], — цитирует Меркель телеканал NTV.

Немецкие власти рассматривают текущую ситуацию как вторую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявили 13 604 новых случая COVID-19. В ходе первой волны весной максимальный суточный прирост достигал 6 тысяч случаев.

С 2 ноября в Германии действует карантинный режим. Не работают точки общепита, еду разрешено продавать только навынос. Прекратили обслуживать клиентов тату-салоны, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В общественных местах разрешено встречаться представителям не более двух домохозяйств. В отелях можно останавливаться только в случаях острой необходимости. При этом в отличие от весеннего карантина разрешена работа детских садов, школ, парикмахерских и магазинов.

22 ноября в Берлине прошла акция протеста против карантинных мер. Мероприятие назвали «Марш молчания», передавал NEWS.ru. В центре столицы ФРГ собрались несколько тысяч человек, акция была согласована с властями.