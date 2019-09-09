https://static.news.ru/photo/13efd24a-d312-11e9-b1d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Украинским морякам, вернувшимся на родину в рамках обмена заключёнными с Россией, нужно время на обследование и лечение. Об этом сообщил глава Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» Анатолий Казмирчук.

Военные моряки, освобождённые после плена Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение, — цитирует Казмирчука « Интерфакс-Украина ».

После обхода в клиниках, где моряки проходят медико-психологическую реабилитацию, собеседник агентства добавил, что Главный военный клинический госпиталь переведён на усиленный режим работы.

Весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобождённым морякам, дополнительно создан резерв койко-мест, — резюмировал Казмирчук.

Как писал News.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа обмена заключёнными между Киевом и Москвой.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить с Киевом соглашение, позволяющее прекратить уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.