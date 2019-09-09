Украинским морякам, вернувшимся на родину в рамках обмена заключёнными с Россией, нужно время на обследование и лечение. Об этом сообщил глава Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» Анатолий Казмирчук.
Военные моряки, освобождённые после плена Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение, — цитирует Казмирчука «Интерфакс-Украина».
После обхода в клиниках, где моряки проходят медико-психологическую реабилитацию, собеседник агентства добавил, что Главный военный клинический госпиталь переведён на усиленный режим работы.
Весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобождённым морякам, дополнительно создан резерв койко-мест, — резюмировал Казмирчук.