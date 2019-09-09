https://static.news.ru/photo/3b410b78-d2dd-11e9-b0dd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа обмена заключёнными между Киевом и Москвой. Об этом рассказал его помощник Андрей Ермак.

Он уточнил, что работа, в том числе на уровне государств, идёт ежедневно.

Президент поставил чёткую задачу всем, чтобы всё это происходило очень быстро. И может, даже с ещё более быстрой динамикой, — сказал Ермак «Украинской правде» в ответ на вопрос о возможности проведения второго обмена до конца 2019 года.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась считать процесс обмена завершённым, пока не будут прекращены уголовные дела в отношении его участников, писал News.ru.