https://static.news.ru/photo/67aba98c-d168-11e9-808e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила взаимное возвращение граждан России и Украины по формуле 35 на 35, однако отказалась считать процесс обмена полностью завершённым.

Омбудсмен отметила, что процедурные вопросы по обмену решались сложно, передаёт ТАСС . У более чем половины участников процесса не было документов, удостоверяющих личность. Для того, чтобы выписать свидетельства о возвращении, властям пришлось сделать запросы данных о гражданстве и прописке соответствующих лиц. Слаженная работа всех ведомств позволила решить все вопросы в кратчайшие сроки.

Москалькова заявила, что процесс обмена нельзя считать законченным, так как против значительного числа участников не закрыты уголовные дела. Некоторые лица были отпущены из заключения Киевом и Москвой «под личное обязательство». Омбудсмен призвала стороны отказаться от дальнейших репрессий в отношении отпущенных граждан и как можно скорее прекратить уголовное преследование.

Обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев, писал News.ru.