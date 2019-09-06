Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила взаимное возвращение граждан России и Украины по формуле 35 на 35, однако отказалась считать процесс обмена полностью завершённым.
Омбудсмен отметила, что процедурные вопросы по обмену решались сложно, передаёт
Москалькова заявила, что процесс обмена нельзя считать законченным, так как против значительного числа участников не закрыты уголовные дела. Некоторые лица были отпущены из заключения Киевом и Москвой «под личное обязательство». Омбудсмен призвала стороны отказаться от дальнейших репрессий в отношении отпущенных граждан и как можно скорее прекратить уголовное преследование.
Обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев, писал News.ru.