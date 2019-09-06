https://static.news.ru/photo/aa6811b4-d15b-11e9-bc78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Спецборт с освобождёнными в рамках обмена с Украиной россиянами прибыл из Киева в аэропорт Внуково в Москве.

Тем временем, самолёт с гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве.

Ранее стало известно, что обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский приехал в киевский аэропорт Борисполь, куда скоро должен прилететь самолёт с украинскими гражданами из Москвы. Они вернутся на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.