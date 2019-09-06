https://static.news.ru/photo/c1ff685c-ae94-11e9-be85-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Разговор состоялся по инициативе украинских властей. Стороны дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся в двух странах лиц. Они условились о дальнейших контактах.

Путин подчеркнул, что необходимо подготовить саммит «нормандской четверки» для достижения реальных результатов, передаёт ТАСС .

7 сентября произошёл ранее неоднократно срывавшийся и откладывавшийся обмен заключёнными между Россией и Украиной. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.

Как писал News.ru, Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа обмена заключёнными с Россией. В том числе тех, кто находится в крымских тюрьмах.