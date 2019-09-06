Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Разговор состоялся по инициативе украинских властей. Стороны дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся в двух странах лиц. Они условились о дальнейших контактах.
Путин подчеркнул, что необходимо подготовить саммит «нормандской четверки» для достижения реальных результатов, передаёт
7 сентября произошёл ранее неоднократно срывавшийся и откладывавшийся обмен заключёнными между Россией и Украиной. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.
Как писал News.ru, Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа обмена заключёнными с Россией. В том числе тех, кто находится в крымских тюрьмах.