https://static.news.ru/photo/3534ce1e-d16f-11e9-a48e-fa163e074e61_660.jpg Фото: .president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа обмена заключёнными с Россией. В том числе тех, кто находится в крымских тюрьмах.

Речь не про год, не про год. Мы хотим это делать очень быстро… в ближайшее время. Мы мечтаем и работаем, — сказал Зеленский в аэропорту Борисполь в Киеве.

Обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.

Как ранее писал News.ru, свидетеля по делу о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing MH17 Владимира Цемаха допросили перед тем, как выдать России в рамках обмена пленными.