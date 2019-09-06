https://static.news.ru/photo/07c45b52-d1fb-11e9-b381-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соглашение, позволяющее прекратить уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах, предложила заключить с Украиной уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения <…> о прекращении в отношении них (желающих вернуться домой россиян и украинцев. — News.ru) уголовного преследования на паритетных началах, — говорится в заявлении уполномоченного, распространённом пресс-службой.

7 сентября произошёл ранее неоднократно срывавшийся и откладывавшийся обмен заключёнными между Россией и Украиной. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.

Как писал News.ru, пользователи Сети высмеяли заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что он причастен к обмену заключёнными между Москвой и Киевом.