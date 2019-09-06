Пользователи Сети высмеяли заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что он причастен к обмену заключёнными между Москвой и Киевом.
Накануне экс-президент Украины выложил на своей странице в
Пользователи пожурили бывшего президента, что он не приехал лично встречать украинских заключённых, а некоторые обвинили его в причастности к их арестам. Хвалебный пост Порошенко набрал более трёх тысяч комментариев, большинство из которых содержат критику.
Что же ты не приехал их встречать? Ты их туда отправил, мог бы и приехать, и извиниться, — отметил Виталий Иванов.
Евгений Ольховиков написал, что бывший президент сам «готовил этих людей к обмену — сажал их». Пользователь под ником Серёга Усов считает, что Порошенко «только бутылки сдаёт на обмен».
Как ранее писал News.ru, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключёнными по формуле «35 на 35». В МИД РФ сообщили, что это стало возможным благодаря личным договорённостям между президентами двух стран.