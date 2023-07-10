Маск предупредил о риске утраты Киевом новых территорий

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Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил о риске утраты Киевом новых территорий. В своем Twitter он выразил мнение, что к такому сценарию может привести провал наступления ВСУ, поскольку российские силы во время контратаки смогут взять под контроль больше населенных пунктов.

Если украинское контрнаступление потерпит неудачу и понесет тяжелые потери, российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, — написал Маск.

Предприниматель выразил мнение, что именно этот фактор удерживает Вооруженные силы Украины от масштабного контрнаступления. Маск также высказал предположение, что Россия победила бы в конфликте, если бы он шел на истощение, из-за значительного превосходства в численности войск.

Контрнаступление ВСУ началось с атак на российские позиции, расположенные на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Месяц назад, 6 июня, факт начала наступления подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. За это время войска противника достигли весьма скромных, лишь тактических успехов. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, почему так произошло и какие варианты развития натиска еще остались у ВСУ.