Лукашенко предрек Польше «грандиозный шухер» накануне выборов

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Александр Лукашенко

Народ Польши не даст своему руководству развязать войну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения государственного мемориального комплекса «Хатынь», передает БелТА. По его мнению, Польша находится «накануне грандиозного шухера». Он добавил, что польское руководство само обостряет отношения с некоторыми странами, например с Германией, требуя выплат за Вторую мировую войну.

У них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит, — сказал Лукашенко.

Парламентские выборы в Польше пройдут осенью 2023 года. На данный момент у власти находится партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, а правительство возглавляет Матеуш Моравецкий. Согласно данным последних опросов, только 26% избирателей поддерживают кабинет министров, а 46% им недовольны.

Ранее стало известно, что 15 сентября Анджей Дуда заявил: Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну. Это заявление он объяснил тем, что Россия присоединилась к той войне вскоре после того, как Германия напала на Польшу.

В то же время глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что признает нереальность получения репараций от России за события Второй мировой войны.