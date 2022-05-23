Литва отозвала полномочия посла республики в России

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас / Фото Михаил Метцель/ТАСС

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа подписал 23 мая декрет об отзыве полномочий посла в России Эйтвидаса Баярунаса, передаёт ТАСС. Срок его полномочий истекает 1 июня этого года.

Полномочия посла по представлению правительства и с согласия парламентского комитета по внешней политике прекращаются 1 июня, — сообщила пресс-служба литовского правительства.

Отмечается, что Баярунас был отозван из Москвы еще в прошлом месяце, он также исполнял обязанности посла Литвы в Узбекистане.

В начале апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти страны приняли решение понизить уровень дипломатического представительства с Россией, отозвав посла. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

Агентство Reuters 23 мая сообщило, что Литва, Эстония, Латвия и Словакия выразили желание передать Украине замороженные российские активы для ее восстановления. Власти этих стран убеждены, что российские активы должны послужить инструментом для восстановления Украины, помощи в ведении боевых действий и для компенсации семьям погибших.