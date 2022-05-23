Четыре страны ЕС предложили передать Украине замороженные российские активы Reuters: Латвия, Литва, Эстония и Словакия предложили передать Украине российские активы

Киев, Украина / Фото Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четыре страны Евросоюза выразили желание передать Украине замороженные российские активы для ее восстановления, передает Reuters. По информации агентства, инициаторами передачи активов выступили Латвия, Литва, Эстония и Словакия.

Власти этих стран убеждены, что российские активы должны послужить инструментом для восстановления Украины, помощи в ведении боевых действий и для компенсации семьям погибших. Сторонники этого предложения ищут законные методы для использования российских активов по максимуму. Если это не удастся, то предлагается использовать активы как рычаг и разморозить их только тогда, когда Москва выплатит Киеву репарации.

Также власти четырёх стран выступили за полное прекращение экономических отношений ЕС с Россией, чтобы гарантировать непоступление денег для «российской военной машины».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил ФРГ вместе с другими странами — участницами G7 принять законы, позволяющие конфисковать российские активы и передать их в распоряжение Украины, как это уже сделали в самой стране. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка, принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку России, а также права требования долга и активы «дочек» российских предприятий.

В ответ на это министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что передать Киеву замороженные российские активы непросто: для подобной меры существует целый ряд веских причин, но подобный шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.