Бербок рассказала о сложностях с передачей Украиней российских активов Глава МИД ФРГ Бербок сообщила о сложностях с передачей Украине замороженных активов России

С юридической точки зрения передать Киеву замороженные российские активы непросто. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. К такому шагу ранее призвала украинская сторона. Слова немецкого дипломата приводит агентство DPA.

Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения ... совсем не прост, — сказала Бербок.

По её словам, для подобной меры существует целый ряд веских причин, но подобный шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил ФРГ и другие страны-участницы G7 принять законы, позволяющие конфисковать российские активы и передать их в распоряжение Украины.

11 мая правительство Украины утвердило документ, согласно которому все российские активы в стране переходят украинскому государству. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку России.

Совет также изымет права требования долга ВЭБ.РФ к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР Банку на 14,9 млрд гривен. Активы «дочек» предприятий также отойдут СНБО, за исключением 3 млрд гривен МР банка, которые направят на удовлетворение требований его кредиторов.