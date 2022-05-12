Украина изымет активы Сбербанка России и ВЭБ Совбез Украины принудительно изымет активы Сбербанка России и ВЭБ.PФ в стране

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.PФ, находящихся на территории страны, говорится на сайте Верховной рады. Ранее такая мера предлагалась для финансовых активов «дочек» компаний — МР Банка (ранее — Сбербанк) и Проминвестбанка.

11 мая правительство Украины утвердило соответствующий документ. Согласно ему, все российские активы в стране переходят украинскому государству. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащего Сбербанку России.

Согласно указу, Совет также изымет права требования долга ВЭБ.РФ к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР Банку на 14,9 млрд гривен. Активы «дочек» предприятий также отойдут СНБО, за исключением 3 млрд гривен МР банка — их направят на удовлетворение требований его кредиторов.

В ответ на российскую спецоперацию на Украине Запад объявил о санкциях в отношении РФ. Под ограничения подпали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднительном положении относительно привлечения иностранного капитала. Была заморожена половина всех золотовалютных резервов страны — около $300 млрд.