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Литва выдворит российского посла

16:05, 04 апреля 2022
Литва выдворит российского посла Фото: unsplash.com
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Литовское правительство решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией, отозвав посла. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передаёт передаёт lrytas.lt.

Правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придётся покинуть Литву, — сказал он.

Кроме того, посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени покинет Москву, добавил глава МИД. Об этих решениях Литва уведомила своих партнёров по Евросоюзу и НАТО и призвала их поступить аналогично.

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