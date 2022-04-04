Литва выдворит российского посла

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Американские власти запланировали внести предложение об исключении России из Совета ООН по правам человека на Генассамблее, заявила постоянный представитель Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд. Она назвала участие России в данном совете «фарсом» и призвала Вашингтон отдать голос за исключение страны из международного органа, пишет Reuters. В подтверждение своих слов Гринфилд сослалась на репортаж украинских и западных изданий, сделанный из города Буча.

Участие России в Совете по правам человека — это фарс. Это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за её исключение, — сказано в...