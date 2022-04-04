Литва выдворит российского посла

Литовское правительство решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией, отозвав посла. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передаёт передаёт lrytas.lt.
Правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придётся покинуть Литву, — сказал он.
Кроме того, посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени покинет Москву, добавил глава МИД. Об этих решениях Литва уведомила своих партнёров по Евросоюзу и НАТО и призвала их поступить аналогично.