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Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала страны Прибалтики и Польшу объединиться для совместной борьбы против России.

Я не исключаю, что если три страны Балтии и Польша создадут общий блок, то они смогут отразить нападение России, — заявила она в интервью Polska Times .

Кроме того, по мнению Фрейберги, Москва перестала скрывать свои имперские амбиции, поэтому необходимо готовиться к «самому мрачному сценарию» и думать о том, как сдержать агрессию России.

При этом политик выразила уверенность, что солдаты НАТО «готовы умереть за Ригу и Варшаву», поэтому Россия потерпит неудачу.

Ранее News.ru писал о том, что глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объяснил расширение присутствия войск НАТО на территории страны политикой России. По его словам, Варшава не стремится к вооружённым конфликтам, но будет действовать по принципу «хочешь мира — готовься к войне».