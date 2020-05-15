Латвия, Литва и Эстония открыли общие границы

Страны Балтии в полночь 15 мая открыли внутренние границы, создав первый в Европейском союзе «туристический пузырь» в надежде на укрепление разрушенной последствиями пандемии коронавируса экономики.
Граждане и жители Латвии, Литвы и Эстонии теперь могут свободно передвигаться по региону. Однако любой прибывающий извне должен будет находиться на одиночном карантине в течение 14 дней,
Балтийский туристический пузырь — это возможность для бизнеса вновь открыться и луч надежды для людей, что жизнь возвращается к нормальной жизни, — прокомментировал литовский премьер Саулюс Сквернялис.
В общей сложности на территории трёх стран было зарегистрировано менее 150 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией.
Как писал NEWS.ru, границы с Австрией, Германией и Францией с 15 июня планирует открыть Швейцария. Власти считают, что такой шаг возможен в случае, если эпидемиологическая ситуация будет хорошей.
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