Латвия, Литва и Эстония открыли общие границы

https://static.news.ru/photo/f8130e7c-96a0-11ea-b2e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Страны Балтии в полночь 15 мая открыли внутренние границы, создав первый в Европейском союзе «туристический пузырь» в надежде на укрепление разрушенной последствиями пандемии коронавируса экономики.

Граждане и жители Латвии, Литвы и Эстонии теперь могут свободно передвигаться по региону. Однако любой прибывающий извне должен будет находиться на одиночном карантине в течение 14 дней, уточняет Le Figaro.

Балтийский туристический пузырь — это возможность для бизнеса вновь открыться и луч надежды для людей, что жизнь возвращается к нормальной жизни, — прокомментировал литовский премьер Саулюс Сквернялис.

В общей сложности на территории трёх стран было зарегистрировано менее 150 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, границы с Австрией, Германией и Францией с 15 июня планирует открыть Швейцария. Власти считают, что такой шаг возможен в случае, если эпидемиологическая ситуация будет хорошей.