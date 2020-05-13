Европа

Швейцария намерена открыть границы с тремя странами

18:32, 13 мая 2020 11
Фото: Vincent Isore via imago-images.de/Global Look Press

Федеральный совет Швейцарии планирует открыть границы с Францией, Германией и Австрией.

Власти считают, что это можно сделать, если эпидемиологическая ситуация будет хорошей. Министры внутренних дел четырёх стран подтвердили, что 15 июня границы, скорее всего, можно будет открыть.

Франция, ФРГ, Австрия и Швейцария находятся на схожем этапе смягчения ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией COVID-19, говорится на сайте швейцарского ведомства.

Как писал NEWS.ru, Чехия, Словакия и Австрия могут открыть свои общие границы для перемещения жителей трёх стран уже 8 июня.

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