Швейцария намерена открыть границы с тремя странами

https://static.news.ru/photo/9a71eb06-9530-11ea-bd3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore via imago-images.de/Global Look Press

Федеральный совет Швейцарии планирует открыть границы с Францией, Германией и Австрией.

Власти считают, что это можно сделать, если эпидемиологическая ситуация будет хорошей. Министры внутренних дел четырёх стран подтвердили, что 15 июня границы, скорее всего, можно будет открыть.

Франция, ФРГ, Австрия и Швейцария находятся на схожем этапе смягчения ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией COVID-19, говорится на сайте швейцарского ведомства.

Как писал NEWS.ru, Чехия, Словакия и Австрия могут открыть свои общие границы для перемещения жителей трёх стран уже 8 июня.