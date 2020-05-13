Швейцария намерена открыть границы с тремя странами

Федеральный совет Швейцарии планирует открыть границы с Францией, Германией и Австрией.
Власти считают, что это можно сделать, если эпидемиологическая ситуация будет хорошей. Министры внутренних дел четырёх стран подтвердили, что 15 июня границы, скорее всего, можно будет открыть.
Франция, ФРГ, Австрия и Швейцария находятся на схожем этапе смягчения ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией COVID-19, говорится на сайте швейцарского ведомства.
Как писал NEWS.ru, Чехия, Словакия и Австрия могут открыть свои общие границы для перемещения жителей трёх стран уже 8 июня.
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