В Чехии изучают возможность открытия границ с Австрией и Словакией в июне

https://static.news.ru/photo/373387ee-9520-11ea-b111-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA via imago-images.de/Global Look Press

Чехия, Словакия и Австрия могут открыть свои общие границы для перемещения жителей трёх стран уже 8 июня. Об этом сообщил чешский премьер Андрей Бабиш.

Политик уточнил, что республики добились прогресса в борьбе с пандемией коронавируса, и это позволит ослабить ограничения в начале летнего туристического сезона.

Думаю, может получиться, что 8 или 15 июня наши три страны откроются вместе, — заявил Бабиш в интервью blesk.cz.

Премьер Чехии отметил, что в настоящее время власти не ведут переговоров с партнёрами в Берлине по открытию совместной границы, так как ситуация с COVID-19 в Германии не столь стабильна, как в других соседних странах. В самой Чехии выявлено 8223 случая заражения коронавирусной инфекцией, 284 пациента скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что граница Австрии и Германии будет открыта в два этапа. Ограничения, введённые из-за пандемии, начнут ослаблять 15 мая. Полное открытие границы для жителей двух государств запланировано на 15 июня.