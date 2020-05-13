Границу Австрии и Германии откроют в два этапа

https://static.news.ru/photo/3763fc82-94f1-11ea-aaf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Границу между Австрией и Германией начнут постепенно открывать с 15 мая. Об этом сообщили в Министерстве туризма Австрии.

Пресс-секретарь ведомства пояснил, что канцлеры двух республик Себастьян Курц и Ангела Меркель согласились открыть границу для однодневных путешественников и пассажиров, которые живут в одной стране, а работают в другой. Этот шаг станет первым на пути к полной нормализации после пандемии коронавируса, передаёт CNN.

Вторым этапом станет полное открытие общей границы 15 июня. Власти примут во внимание число случаев заражения COVID-19.

Как писал NEWS.ru, в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции Посольство ФРГ в Москве отменило собеседования для подачи документов на визы.