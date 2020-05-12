Посольство Германии в Москве отменило собеседования для получения виз

https://static.news.ru/photo/0b4a9bd0-9463-11ea-9183-fa163e074e61_660.jpg Фото: DeutscheBotschaftMoskau/facebook.com

Немецкое посольство в Москве отменило собеседования для подачи документов на визы из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Важная информация: к сожалению, из-за продолжающих действовать ограничений в отношении приёма посетителей все собеседования, назначенные на ближайшие дни (до 22 мая включительно), состояться не смогут, — говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook.

Визовый отдел не будет принимать документы до того момента, пока ограничения не будут отменены. Новую дату подачи документов можно будет забронировать через систему записи RK-Termin. В посольстве подчеркнули, что для этого не нужно отменять назначенное ранее собеседование.

Ситуация с работой посольства может измениться в любой момент, поэтому в дипведомстве просят следить за информацией на сайте.

NEWS.ru писал, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 4 млн человек. Скончались 286 959 человек, излечились 1 млн 525 тысяч. Больше всего заболевших в США, там же зарегистрирована наибольшая смертность от коронавируса — более 81 тысячи смертельных случаев.