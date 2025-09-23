«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 02:10

Копавшего под Зеленского украинского журналиста мобилизовали

Военкомы мобилизовали журналиста Бигуса, расследовавшего коррупцию в Киеве

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель украинского издания Bihus.Info Денис Бигус сообщил в эфире YouTube-канала своего проекта о своей мобилизации в Вооруженные силы Украины. Одно из его журналистских расследований было посвящено коррупционным схемам в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Мне тут Винницкий военкомат сделал предложение, от которого сложно отказаться, и хотя сейчас, когда я это записываю, я еще гражданский, в тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем, как говорят в «тик-токах», человек в качестве человека, — иронично прокомментировал полученную повестку из Винницкого военкомата журналист.

Его издание в конце мая опубликовало материал о возможных коррупционных нарушениях при строительстве фортификационных сооружений в прифронтовых регионах. Выводы расследования нашли подтверждение у депутата Верховной рады Ярослава Железняка.

Парламентарий призвал Счетную палату проверить расходование средств, выделенных на оборонительные сооружения. По данным расследования, близкое окружение президента могло быть задействовано в коррупционных схемах при освоении бюджетных ассигнований.

Ранее сообщалось, что жители Украины, которые были мобилизованы против воли, начали писать в созданный российскими волонтерами чат-бот прямо из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Люди это делают, когда находятся в отчаянных ситуациях.

мобилизация
журналисты
коррупция
расследования
