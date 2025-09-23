«Это жесть»: Трусова рассказала пугающие подробности о прошедших родах

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова (в замужестве Игнатова) в своем влоге в социальной сети «ВКонтакте» рассказала, что врачи при родах назначили ей кесарево сечение. Она призналась, что было очень страшно, так как ранее операций у нее не было. Даже уколы врачи ставили спортсменке всего три раза в жизни.

Кесарево — это жесть, не советую никому, честно говоря. У меня в жизни никогда не было операций, никогда не носила гипс, — призналась спортсменка.

Ранее Трусова показала в соцсетях фотографии сына в коляске и рассказала подписчикам, как ей дался первый месяц в роли молодой мамы. По словам спортсменки, она до сих пор не успела осознать, что больше не беременна.

Позже стало известно, что фигуристка заработала более миллиона рублей на рассказах о родах. Для этого Александра Трусова и ее муж запустили приватный канал «Клуб для саморазвития». На канал подписались более 500 человек, которые каждый месяц платят по 2000 рублей. Читатели получают доступ к видео из родзала, историям о восстановлении после родов и бонусным подкастам о саморазвитии.