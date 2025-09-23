Депутат нашел способ облегчить семьям сделки с недвижимостью

В России необходимо освободить многодетные семьи от обязательного нотариального согласия при сделках с недвижимостью, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, это позволит облегчить вопрос с улучшением жилищных условий.

Предлагаю освободить многодетные семьи от обязательного нотариального согласия при сделках с недвижимостью. В настоящее время сложилась абсурдная ситуация, когда семья, воспитывающая нескольких детей и решившая, к примеру, улучшить свои жилищные условия, вынуждена нести дополнительные и весьма ощутимые расходы. Речь идет о сумме в несколько тысяч рублей за одно лишь посещение нотариуса для получения формального согласия, — пояснил Иванов.

Депутат подчеркнул, что для семей, живущих на ограниченный бюджет, эти средства являются значительными и могли бы быть направлены на нужды детей, выплату ипотеки или другие важные цели. По его мнению, необходимо исключить лишние административные барьеры, которые создают людям ненужные трудности.

Государство должно помогать многодетным семьям, а не обременять их дополнительными платежами. Доверие внутри такой семьи и так является достаточно высоким, чтобы совершать сделки без дополнительных формальностей. Это вопрос социальной справедливости и прямой поддержки семейных ценностей, — подытожил Иванов.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить размер материнского капитала. По его словам, выплата на второго ребенка должна составлять 1 млн рублей, а на третьего — 1,5 млн рублей.