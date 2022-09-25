Названы задачи, которые будут выполнять мобилизованные россияне Комбат Дроздов: мобилизованные будут закреплять взятые под контроль территории Донбасса

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Мобилизованные россияне будут заменять военных из РФ на передовой, заявил URA.RU командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка Донецкой Народной Республики Максим Индус Дроздов. Также, по его словам, мобилизованных отправят закреплять взятые под контроль территории.

Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобожденных территорий. Сейчас мы идем вперед, соответственно, нужно закрепление территорий, — сказал Дроздов.

Ранее сообщалось, что мобилизованным россиянам запретили брать с собой смартфоны. В качестве исключения призывникам разрешают брать с собой кнопочные телефоны, уточнили на горячей линии «122».

В Минобороны ранее сообщили, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства и проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних (очно-заочных) отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации привлекаться не будут. А вот студенты-заочники могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.