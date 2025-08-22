Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Коалиция недоумков»: на Западе высмеяли встречу лидеров ЕС с Трампом

SC: встреча лидеров ЕС с Трампом в Белом доме стала для них унижением

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча лидеров Евросоюза и НАТО с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме стала для них унижением, сообщает Strategic Culture. Журналисты назвали политиков «коалицией недоумков», сравнив их с испуганными школьниками.

Понадобилось всего одно фото, чтобы запечатлеть в памяти потомков полное унижение политической элиты евромусора в 2025 году: коалиция недоумков в Овальном кабинете, выстроившаяся в ряд, словно кучка испуганных школьников, получившая строгий выговор от хозяина, — сказано в материале.

Ранее журнал Economist сообщил, что европейские страны рассматривают возможность выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира как способ заручиться его поддержкой в урегулировании украинского конфликта. Подобная инициатива могла бы расположить американского президента к европейской позиции, сказано в материале.

До этого политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что американский президент рассматривает возможность временного отстранения от переговорного процесса по Украине как способ предоставить России пространство для самостоятельного урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению эксперта, Вашингтон не беспокоит конкретный способ решения вопроса — будь то военные действия или дипломатические методы.

