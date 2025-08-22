Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:48

В США рассказали, без чего невозможен мир на Украине

RS: Европе нужно учитывать вопросы безопасности России ради мира на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Для достижения мира на Украине европейским странам необходимо учитывать интересы России, пишет издание Responsible Statecraft. Там добавляют, что устойчивое урегулирование конфликта требует включения РФ вместе с бывшей советской республикой в общеевропейскую систему безопасности.

Сегодня может показаться наивным думать о системе европейской безопасности, включающей и Россию, и Украину. Но если мы хотим одновременно положить конец войне и обеспечить прочный мир в Европе, это единственный реалистичный вариант, — сказано в материале.

Ранее стало известно, что европейские государства изучают возможность номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира для укрепления его поддержки в урегулировании украинского кризиса. Такой символический жест может способствовать сближению позиций американского президента с европейскими лидерами. Хотя окончательное решение о присуждении премии принимается комитетом из пяти норвежских чиновников, что снижает практические шансы на успех, сама инициатива выдвижения может оказать положительное влияние на диалог.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил критику в отношении предлагаемых Украине гарантий безопасности. По его мнению, такие шаги Европейского союза лишь продлят военный конфликт, поскольку направлены на предотвращение мирных переговоров. Аналитик убежден, что результатом станет «унизительный мир» для Киева, а гарантии безопасности могут создать предпосылки для вовлечения европейских войск.

СВО
переговоры
перемирия
Украина
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц раскрыл, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео
В Армении задержали экс-президента иркутской федерации бокса
В Верховной Раде назвали способ уничтожить неонацизм на Украине
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.