В США рассказали, без чего невозможен мир на Украине RS: Европе нужно учитывать вопросы безопасности России ради мира на Украине

Для достижения мира на Украине европейским странам необходимо учитывать интересы России, пишет издание Responsible Statecraft. Там добавляют, что устойчивое урегулирование конфликта требует включения РФ вместе с бывшей советской республикой в общеевропейскую систему безопасности.

Сегодня может показаться наивным думать о системе европейской безопасности, включающей и Россию, и Украину. Но если мы хотим одновременно положить конец войне и обеспечить прочный мир в Европе, это единственный реалистичный вариант, — сказано в материале.

Ранее стало известно, что европейские государства изучают возможность номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира для укрепления его поддержки в урегулировании украинского кризиса. Такой символический жест может способствовать сближению позиций американского президента с европейскими лидерами. Хотя окончательное решение о присуждении премии принимается комитетом из пяти норвежских чиновников, что снижает практические шансы на успех, сама инициатива выдвижения может оказать положительное влияние на диалог.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил критику в отношении предлагаемых Украине гарантий безопасности. По его мнению, такие шаги Европейского союза лишь продлят военный конфликт, поскольку направлены на предотвращение мирных переговоров. Аналитик убежден, что результатом станет «унизительный мир» для Киева, а гарантии безопасности могут создать предпосылки для вовлечения европейских войск.