В Киеве дерусифицировали станцию метро, которую еще не достроили В Киеве дерусифицировали три станции метро

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Власти Киева дерусифицировали названия 26 городских объектов, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В пресс-службе Киевского городского совета сообщили, что в том числе решили сменить названия трех станций метро, одну из которых планировали открыть в мае 2023 года, но еще продолжают строить.

Депутаты горсовета переименовали станцию «Дружба народов» в «Зверинецкую», а «Площадь Льва Толстого» — в «Площадь украинских героев». При этом станцию «Проспект Правды», которую так и не достроили, переименовали в «Варшавскую».

Киевские парламентарии также сменили «русские» названия еще 23 городских объектов, в том числе ряда улиц и переулков в разных районах столицы.

Минувшей осенью на Украине дерусифицировали колбасу «Московская», которая с ноября поступила в продажу под новым названием «Киевская».

24 февраля 2023 года участок улицы Бейсуотер-роуд перед посольством России в Лондоне переименовали в Киев-роуд. В совете района Вестминстер объяснили, что провели ребрендинг в знак солидарности с Украиной, а инициаторами выступили представители украинской общины.

В марте в Риге дерусифицировали железнодорожный вокзал, с которого сняли вывеску на русском языке, оставив обозначения только на английском и латышском. Министр сообщения республики Янис Витенбергс назвал это символическим жестом. По его словам, русское название уже много лет не имело практического применения.