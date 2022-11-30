На Украине дерусифицировали колбасу «Московская» «Страна.ua»: на Украине дерусифицировали «Московскую» колбасу и назвали ее «Киевской»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колбаса «Московская» была дерусифицирована на Украине, пишет издание «Страна.ua». В киевских супермаркетах переименовали в «Киевскую».

В киевских супермаркетах появилась дерусифицированная «Московская» колбаса. Теперь она называется «Киевская», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что на Украине традиционные названия продуктов питания стали менять на антироссийские. В частности, на прилавках обнаружены вместо «Российского» сыра «Антироссийский», а вместо «Московской» колбасы — продукт «Смерть москалям».

Кроме того, в Киеве переименовали «Белорусский» хлеб в «Атaманский», а пиво «Жигулевское» стало «Венским». В магазинах страны начали продаваться лимонад «Чернобаевка», названный в честь населенного пункта, где российские войска, по словам украинских политиков, понесли большие потери, а также сосиски «Джaвелинки» и «Байрактары» (в честь американской противотанковой ракеты и турецкого беспилотника).