На Украине выпустили «антироссийские» сыр и колбасу Традиционные названия продуктов питания на Украине стали менять на антироссийские

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На Украине традиционные названия продуктов питания стали менять на антироссийские, сообщил телеканал «Интер». В частности, на прилавках обнаружены вместо «Российского» сыра «Антироссийский», а вместо «Московской» колбасы — продукт «Смерть москалям».

По словам технолога черкасского мясокомбината Надежды Лосевой, на предприятии уже несколько недель назад решили начать выпускать такую колбасу. Упаковка продукта оформлена в цветах украинского флага.

Кроме того, в Киеве переименовали «Белорусский» хлеб в «Атaманский», а пиво «Жигулевское» теперь стало «Венским». В магазинах страны начали продаваться лимонад «Чернобаевка», названный так в честь населенного пункта, где российские войска якобы понесли большие потери, а также сосиски «Джaвелинки» и «Байрактары» (в честь американской противотанковой ракеты и турецкого беспилотника).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный заявил, что Украину на протяжении долгого времени превращали в антироссийский плацдарм и выращивали в Киеве «неонацистскую поросль». По словам главы государства, по этой причине столкновение с Москвой было неизбежно, «это был вопрос времени».