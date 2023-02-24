Посольство России в Лондоне «переехало» на Киевскую дорогу Участок улицы напротив посольства РФ в Лондоне переименовали в Киев-роуд

Фото: Алекс Макнотон/РИА Новости

Посольство России в Лондоне

Участок улицы Бейсуотер-роуд перед посольством России в Лондоне переименовали в Киев-роуд в знак солидарности с Украиной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета столичного района Вестминстер. Инициаторами выступили представители украинской общины, а смену названия приурочили к годовщине СВО. Название Kyiv Road (Киевская дорога) получил участок длиной около 25 метров.

Это небольшой участок дороги, но мы хотим показать украинцам, что их борьба имеет заметное место в нашем городе. На протяжении десятилетий по всему Лондону меняли топонимы, отмечая важные моменты или фигуры в истории, так что Киевская дорога стала частью этой давней традиции, — сказал глава совета Вестминстера Адам Хаг.

Также на участке Бейсуотер-роуд, который проходит от Пэлэс-Корт до Оссингтон-стрит, должны установить новый дорожный знак. Российские дипломаты пока не комментировали смену названия.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал переименование участка улицы в Киев-роуд «напоминанием о том, что борьба Украины находится в центре внимания международного сообщества». Он поблагодарил совет Вестминстера и жителей этого района за поддержку страны.

23 февраля британские активисты залили дорогу перед посольством России в Лондоне желто-синей краской. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прошедшую акцию бездарной психоделикой.