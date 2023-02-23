Британцы залили желто-синей краской асфальт перед посольством России

Фото: Соцсети

Британские активисты залили желто-синей краской дорогу перед посольством России в Лондоне. По предварительной информации, это сделали активисты политической группы Led By Donkeys в знак солидарности с Украиной.

Телеканал Sky News сообщил, что лондонские полицейские задержали четырех участников акции. Им удалось испачкать около 500 кв. м. дороги, указывает канал.

Представитель МИД России Мария Захарова не оценила подход британских активистов в конфликту на Украине и охарактеризовала выходку британцев словами «бездарная психоделика».

Она подчеркнула, что это похоже на страшный сон Бандеры, поскольку российские дипломаты будут «топтать национальный флаг Украины».

Два активиста движения «Последнее поколение» ранее приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине. Своими действиями они хотели показать, что люди сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.

14 октября активисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи», являющуюся экспонатом Лондонской национальной галереи. Полотно стоимостью $84 млн не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом. «Что ценнее? Искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?» — выкрикивала одна из активисток.