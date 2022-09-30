Вандалы облили краской фасад генконсульства России в Нью-Йорке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленники облили красной краской фасад генконсульства России в Нью-Йорке. Зданию причинен значительный ущерб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипмиссии. Он пояснил, что инцидент произошел минувшей ночью: один из вандалов разбрызгивал краску из пульверизатора, а второй снимал его действия на камеру.

Все здание практически испачкано этой краской. Входную дверь невозможно отмыть, поскольку там въедливая в камень краска. Урон очень значительный самому зданию. Сколько времени займет устранение и сколько это будет стоить, мы сейчас сказать даже не можем, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что принимающая сторона не занимается обеспечением безопасности генконсульства. Ранее дежуривший напротив здания полицейский патруль отсутствует последние несколько недель. На обращения дипломатов по этому поводу власти не реагируют.

Собеседник агентства добавил, что здание, в котором располагается российская дипмиссия, построено около ста лет назад. Оно включено в число исторических ценностей Нью-Йорка и подлежит сохранению в неизменном виде.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила красную краску с кровью, указав, что схожим образом киевский режим и НАТО заливали ДНР и ЛНР. Она также поделилась видеозаписью, на которой виден сам акт вандализма.

Ранее сообщалось, что в начале сентября у здания посольства России в столице Афганистана — Кабуле — произошел взрыв. Погибли несколько человек, в том числе двое российских дипломатов, и еще 15 получили ранения. В Службе внешней разведки (СВР) заявили, что теракт был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия РФ в этом процессе.

В апреле в столице Болгарии Софии задержали бывших депутатов парламента Николая Хаджигенова и Арама Бабикяна, обливших красной краской основной вход в посольство РФ. Нарушители, прежде чем облить здание краской, предусмотрительно надели резиновые перчатки, чтобы не испачкаться, а саму акцию транслировали в соцсетях.