FAZ: здание посольства России в Берлине забросали шарами с красной краской

Фото: Ангелина Тимофеева/РИА Новости

Полицейские у здания посольства России в Берлине

Здание российского посольства в Берлине забросали воздушными шарами и бутылками с красной краской, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные агентства DPA. Сотрудники посольства уже удалили водорастворимую краску, расследованием случившегося занялась полиция.

Поздним вечером в понедельник несколько незнакомцев забросали посольство России в берлинском районе Митте цветными воздушными шарами и бутылками. <...> в сторону посольства были брошены шесть воздушных шаров и две бутылки с красной краской, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что злоумышленники облили красной краской фасад генконсульства России в Нью-Йорке. Зданию был причинен значительный ущерб, при этом один из вандалов разбрызгивал краску из пульверизатора, а второй снимал его действия на камеру. Представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила красную краску с кровью, указав, что схожим образом киевский режим и НАТО заливали ДНР и ЛНР.

Как отметил источник в дипмиссии, принимающая сторона не занимается обеспечением безопасности генконсульства. Ранее сообщалось, что дежуривший напротив здания полицейский патруль отсутствует последние несколько недель. На обращения дипломатов по этому поводу власти не реагируют.