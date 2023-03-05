«Избавились от советской атмосферы»: в Риге дерусифицировали ж/д вокзал В Риге со здания железнодорожного вокзала сняли русскоязычное название

Фото: Andrey Zima/Global Look Press

Латвия, Рига. Центральный вокзал Риги

В Риге со здания Центрального железнодорожного вокзала сняли вывеску на русском языке, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства сообщений страны. Теперь вокзал будет обозначаться только на английском и латышском языках. Министр сообщения республики Янис Витенбергс отметил, что русское название вокзала уже много лет не имеет практического применения, а демонтаж вывески он назвал символическим жестом.

Единственное, что оно поддерживало, — это атмосферу советского времени в самом центре столицы, — сказал глава ведомства.

21 февраля стало известно, что предприятие «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») объявило о начале комплексной программы дерусификации, которая должна завершиться в 2025 году. Так, в стране откажутся от дублирования надписей на вагонах на русском языке, их заменят названиями на английском.

На Украине также перестанут вести отсчет километража железных дорог от нулевого километра, расположенного в Москве: после модернизации все километровые знаки будут отображать расстояние до нулевой отметки на Центральном вокзале станции Киев-Пассажирский. Железнодорожники поменяют также названия железных дорог, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций и полустанков.