Киевский суд арестовал семерых полицейских после скандала с наркотиками

Голосеевский районный суд Киева арестовал семерых полицейских Павлоградского отделения Днепропетровской области Украины без возможности внести залог. Силовиков подозревают в сговоре с торговцами наркотиками и другими злоумышленниками.
Задержанным также вменяют создание ОПГ, превышение служебных полномочий, кражи, незаконное обращение с оружием, а также производство, изготовление и сбыт запрещённых веществ,
Оперативники считают, что фигуранты заставляли потерпевших совершать преступления, давали им за это наркотики и деньги, а потом привлекали их к ответственности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский суд освободил из-под стражи Виталия Ткаленко, угрожавшего взорвать метромост в Киеве, и отправил его в психиатрическую клинику.
Мера пресечения была изменена в связи с тем, что фельдшер СИЗО, а также врачи скорой помощи, осматривавшие Ткаленко, выявили у него склонности к суициду.
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