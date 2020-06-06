Киевский суд арестовал семерых полицейских после скандала с наркотиками

https://static.news.ru/photo/ab1085e8-a7fb-11ea-a635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Голосеевский районный суд Киева арестовал семерых полицейских Павлоградского отделения Днепропетровской области Украины без возможности внести залог. Силовиков подозревают в сговоре с торговцами наркотиками и другими злоумышленниками.

Задержанным также вменяют создание ОПГ, превышение служебных полномочий, кражи, незаконное обращение с оружием, а также производство, изготовление и сбыт запрещённых веществ, говорится на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Оперативники считают, что фигуранты заставляли потерпевших совершать преступления, давали им за это наркотики и деньги, а потом привлекали их к ответственности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский суд освободил из-под стражи Виталия Ткаленко, угрожавшего взорвать метромост в Киеве, и отправил его в психиатрическую клинику.

Мера пресечения была изменена в связи с тем, что фельдшер СИЗО, а также врачи скорой помощи, осматривавшие Ткаленко, выявили у него склонности к суициду.