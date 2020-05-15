Угрожавшего взорвать мост в Киеве украинца отправили в психбольницу

Украинский суд освободил из-под стражи Виталия Ткаленко, угрожавшего взорвать метромост в Киеве, и отправил его в психиатрическую клинику.
Мера пресечения была изменена в связи с тем, что фельдшер СИЗО, а также врачи скорой помощи, осматривавшие Ткаленко, выявили у него склонности к суициду. Они сочли, что мужчине, для его собственной безопасности, лучше находиться под наблюдением медиков.
Ткаленко помещён до 29 июля в специализированную психиатрическую больницу в Киевской области. В ближайшее время ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза,
Как ранее писал NEWS.ru, инцидент в Киеве с участием Ткаленко произошёл 1 июня. Он забрался на метромост с пакетом в руках и угрожал взорвать сооружение, что привело к частичному нарушению работы метрополитена украинской столицы. Никаких требований он при этом не выдвигал. После задержания выяснилось, что взрывного устройства у него не было, злоумышленник использовал муляж.
Добавьте наши новости в избранные источники