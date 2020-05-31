В Киеве мужчина пригрозил взорвать метромост

В Киеве мужчина забрался на метромост и угрожает устроить взрыв. Выдвинул ли он какие-либо требования, не уточняется.
В руках неизвестный держит пакет,
Работа метрополитена украинской столицы частично нарушена. На красной линии поезда ходят от станции «Лесная» до станции «Дарница» и от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная».
Ранее полиция Киева задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в супермаркете. Ему не понравилась просьба надеть маску в помещении, писал NEWS.ru.
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