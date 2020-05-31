В Киеве мужчина пригрозил взорвать метромост

https://static.news.ru/photo/ccf909a0-a3ff-11ea-9f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/UA.National.Police

В Киеве мужчина забрался на метромост и угрожает устроить взрыв. Выдвинул ли он какие-либо требования, не уточняется.

В руках неизвестный держит пакет, сообщает «112 Украина» со ссылкой на источники. На месте инцидента работают правоохранители, проезд по мосту закрыт.

Работа метрополитена украинской столицы частично нарушена. На красной линии поезда ходят от станции «Лесная» до станции «Дарница» и от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная».

Ранее полиция Киева задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в супермаркете. Ему не понравилась просьба надеть маску в помещении, писал NEWS.ru.