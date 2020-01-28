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Парламентская делегация из Нидерландов отменила запланированную поездку в Россию. Причиной стал запрет на въезд на территорию РФ, введённый в отношении депутата партии «Демократы-66» Сьюрда Сьюрдсма.

Мужчина входил в список членов делегации, которая должна была приехать в Россию с визитом в феврале. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок, комментируя ситуацию, назвал отказ властей РФ во въезде «неправильным»....