Рост числа заболевших ОРВИ и гриппом привёл к карантину в школах в столице Украины. Одно образовательное учреждение было закрыто полностью, восемь других — частично.
По словам первого зампредседателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, дома остались школьники Голосеевского, Дарницкого, Оболонского, Печерского и Святошинского районов города,
Руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ, — подчеркнул он.
Как ранее писал NEWS.ru, в пресс-службе мэрии Саратова сообщили, что во всех школах прекратятся занятия в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Карантин продлится неделю, после чего его могут продлить или закрыть.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен